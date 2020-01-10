10 января 2020 года

Акватории Заполярья предлагают рыбоводам

Североморское теруправление Росрыболовства выставило на торги 6 рыбоводных участков в Мурманской области под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 26 февраля.

Согласно аукционной документации, три участка площадью от 4 до 20 га расположены в акватории Баренцева моря, два (29 и 59 га) – на Имандровском водохранилище, один (14 га) – на Княжегубском водохранилище. Начальные цены лотов – от 30 тыс. до 471 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования. Аукцион предполагается провести 12 марта в Мурманске.

Fishnews