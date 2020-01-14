14 января 2020 года

Прокуратура нашла недочеты у сибирской рыбоохраны

Прокуратура выявила нарушения законодательства в работе Верхнеобского теруправления Росрыболовства. По итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечено десять должностных лиц.

Нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов надзорный орган зафиксировал после проверки, проведенной в Верхнеобском теруправлении Росрыболовства. «Территориальным управлением не контролировались выпуски в водоемы Сибири молоди рыбы, в том числе осетровых пород. Не всегда у браконьеров изымались незаконные орудия лова и лодки, не использовались в полной мере полномочия по предъявлению к правонарушителям исков о возмещении вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», – сообщили Fishnews в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

В представлении, внесенном руководству Верхнеобского ТУ, прокуратура указала на грубые просчеты в организации работы и нарушения закона, допущенные конкретными госслужащими. По результатам рассмотрения представления принято решение о привлечении десяти должностных лиц теруправления к дисциплинарной ответственности. В территориальных отделах ТУ организованы учебные мероприятия, проведены рабочие совещания, подготовлен дополнительный план устранения недостатков. В суды направлены иски о взыскании ущерба, причиненного водным биоресурсам, на сумму более 150 тыс. рублей.

Теруправление отправило в Росрыболовство заявки о необходимости приобретения форменной одежды и средств специальной защиты для работников, провело сверки с подразделениями службы судебных приставов. Претензии получили и хозяйствующие субъекты, не обеспечившие выпуск молоди. Кроме того, усилена работа в осетрово-нельмовом заказнике.

Fishnews