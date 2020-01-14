14 января 2020 года

Судьбу уникального озера ученые пророчат океанам

Биоразнообразие реликтового озера Могильное в Мурманской области сократилось вдвое за 100 лет, отмечают в Санкт-Петербургском университете. Исследователи предполагают, что причина – потепление, состояние водоема проецируют на будущее Мирового океана.

Результаты векового мониторинга первого в истории науки морского озера — Могильного на острове Кильдин в Баренцевом море — представили ученые из Санкт-Петербургского госуниверситета вместе с коллегами из Мурманска и Москвы. Водоем известен тем, что в нем сосуществуют морские и пресноводные организмы. Однако последние исследования показали, что слой пресной воды в озере полностью исчез, а вместе с ним и многие обитатели. В начале XX в. здесь насчитывали около 90 видов животных, а теперь их как минимум в два раза меньше, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

Небольшое озеро площадью 17 га и глубиной около 16 м всегда состояло из трех слоев: поверхностного — пресной воды, промежуточного — морской воды, придонного — сероводородной («мертвой») воды. В «мертвой» воде нет кислорода, поэтому обитать в ней могут только некоторые бактерии. Долгое время Могильное считалось единственным анхиалиновым озером — в котором водообмен с морем происходит под землей: силой прилива вода продавливается через рыхлые земные породы на глубине 5-8 м. Позже подобные озера обнаружили, к примеру, в Хорватии и Индонезии, но Могильное все еще остается единственным известным арктическим озером своего рода.

Его в конце XVIII в. открыл русский ученый и естествоиспытатель Николай Озерецковский. В 1883 г. здесь начались наблюдения за распределением различных параметров воды, а также планктоном и бентосом, которые ведутся до сих пор.

Несмотря на 130-летнюю историю изучения озера, пугающие изменения в нем заметили только в начале XXI в. Гидробиологи и зоологи СПбГУ в 2003 – 2007 гг. зафиксировали уменьшение пресного слоя, а новые данные за 2015 – 2018 гг. показали, что процесс только ускорился — верхний слой исчез совсем и появляется сезонно только благодаря талой воде.

«Придонный слой отравленной сероводородом воды расширился на два метра, заполонив одну треть объема озера, а поверхностный пресноводный слой сперва истончился, а потом и вовсе исчез. Изменения в слоистости вод водоема повлияли на распределение и состав его биологических сообществ. За последние 15 лет все изменилось так, как не менялось за 120 лет предыдущих исследований», — рассказал доцент СПбГУ Петр Стрелков.

Если в 2007 г. соленость верхнего слоя составляла около 3 г. солей на литр, то сегодня это уже 8 г., отметил ученый. Исследователи затрудняются сказать, почему так происходит: по их мнению, изменения не связаны с прямым влиянием человека, ведь остров Кильдин необитаем. Однако негативные последствия могут быть результатом потепления климата.

Дело в том, что повышение температуры в районе Баренцева моря не компенсируется выпадением здесь большого количества осадков, как следствие — соленой воды в озере становится больше и меняется слоистость водоема: сероводородный слой из-за ослабления вертикальных различий в плотности воды распространяется выше. Остановить этот процесс вряд ли возможно, подчеркивают исследователи.

«Сероводородные, или гипоксические, зоны — это то, что ждет нас в океане в будущем, — обратил внимание Петр Стрелков. — Из-за изменений климата в теплой воде плохо растворяется кислород, к тому же из-за загрязнения в океан попадает много органики — на ее окисление расходуется немало ценного газа, в результате на глубинах образуются «мертвые» зоны. Они есть, к примеру, в Черном и Балтийском морях, такой же процесс начинается и в океанах. Как дефицит кислорода повлияет на подводный мир или, скажем, на рыболовство, мы пока не знаем. Могильное озеро — своего рода аквариум, в котором можно наблюдать и изучать эти последствия».

Fishnews