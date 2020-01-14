14 января 2020 года

В Черном море стало проще рыбачить «прибрежникам»

С 13 декабря отменен пограничный режим в ряде акваторий Черного моря. Планируется, что эти изменения помогут более комфортному осуществлению прибрежного рыболовства.

Вступил в силу приказ ФСБ России от 30 октября 2019 г. № 531 «О внесении изменений в приказ ФСБ России от 10 июля 2007 г. № 355 «Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим».

Поправки внесены в Перечень участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах которых не устанавливается пограничный режим. Теперь раздел «Черное море» изложен в новой редакции:

«В сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации:

мыс Прибойный – мыс Тарханкут,

мыс Урет – точка к северо-западу от мыса Евпаторийский (с координатами 45°12′12" северной широты, 33°08′48" восточной долготы),

мыс Евпаторийский – мыс Лукулл – мыс Херсонес,

мыс Фиолент – мыс Айя – надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23′07" северной широты, 33°44′28" восточной долготы) – мыс Николая – мыс Троицы,

мыс Опасный – мыс Айтодор – мыс Аю-Даг,

мыс Чикен – мыс Меганом,

мыс Толстый – мыс Киик-Атлама – мыс Чауда,

мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00′46" северной широты, 35°57′19" восточной долготы) – скалы Корабль-Камень – мыс Кыз-Аул».

Ранее на все эти акватории распространялись Правила пограничного режима. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, владельцы плавсредств, чтобы отойти от берега, были обязаны уведомлять пограничный орган о своих намерениях (сообщать цель, время, место отхода и возвращения).

Предполагается, что, вступление изменений в силу будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова, а также осуществлению прибрежного рыболовства.

Но если капитан судна решит выйти за пределы этих зон, то он в обязательном порядке должен будет соблюдать Правила пограничного режима (утвержденные приказом ФСБ России от 15 октября 2012 г. № 515).

Fishnews