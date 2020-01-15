15 января 2020 года

Сахалинские рыбаки приступили к промыслу зимней наваги

В заливе Терпения на юго-востоке Сахалина стартовала наважья путина. За первые сутки малые рыболовные сейнеры двух предприятий добыли 201 тонну. Ожидается, что к вылову приступят суда еще нескольких компаний.

В этом году рекомендованный вылов наваги в рамках прибрежного рыболовства для Западно-Сахалинской подзоны составляет 1196 тонн, для Восточно-Сахалинской – 4165,77 тонны, сообщили в пресс-службе регионального агентства по рыболовству. На Восточном Сахалине ресурс осваивается в рамках общего допустимого улова.

Время начала путины зависит от образования промысловых скоплений наваги и погоды. Как рассказал Fishnews вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Павел Колотушкин, в первый день путины на промысле работали суда рыболовецкого колхоза «Дружба» и компании «Рыбак». «Думаю, что к добыче подключатся суда еще ряда предприятий», – добавил он.

По словам представителя АРСО, свежая зимняя навага пользуется высоким спросом на внутреннем рынке и быстро раскупается населением. «Для предприятий промысел зимней наваги – это возможность подзаработать, чтобы спокойно дождаться летней путины», – сказал он.

Fishnews