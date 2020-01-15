15 января 2020 года

У КМНС остались последние дни для рыбацкой отчетности

На Чукотке завершается кампания по подаче отчетов о добыче анадромных и других видов водных биоресурсов. Представители коренных малочисленных народов должны обеспечить поступление сведений до 20 января.

Отчеты по анадромным сдали 3 192 человека из 3 526, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

«Отчеты должны быть не отправлены почтовой связью (или другим способом) до 20 января, а уже должны быть предоставлены. Землякам, которые этого еще не сделали, необходимо поторопиться и направить сведения в отдел СВТУ по адресу город Анадырь, улица Тевлянто, 5. Отчитаться необходимо, даже если промысел видов рыб, утвержденных приказами, не осуществлялся», – обратила внимание начальник управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елена Евтюхова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, рыбакам из числа КМНС необходимо отчитаться об уловах анадромных (кеты, нерки, горбуши, гольца, чавычи, кижуча, арктического омуля, азиатской зубастой корюшки), морских видов рыб (наваги, камбалы, сельди, трески и других). Также требуются сведения о добыче морских млекопитающих (моржа, белухи, акибы, ларги, лахтака и крылатки) и пресноводных рыб (щуки, сига, чира, налима, хариуса, ряпушки, валька, ленка и других). Такую информацию должны предоставить жители, включенные в приказы СВТУ и окружного департамента сельского хозяйства на 2019 г.

Непредоставление документации может повлечь административный штраф – от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Fishnews