16 января 2020 года

Российские рыбаки успешно начали год

К 15 января российские пользователи освоили в общей сложности 139,4 тыс. тонн водных биоресурсов - на 15,7% выше уровня прошлого года. Прибавки зафиксированы на всех рыбохозяйственных бассейнах, кроме Западного.

На Дальнем Востоке добыто 112 тыс. тонн, на 15% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Вылов минтая составил 83,6 тыс. тонн (+13 тыс. тонн), трески – 4,4 тыс. тонн (+1,6 тыс. тонн), сельди – 16,9 тыс. тонн (-0,84 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 63% к уровню прошлого года – до 13,5 тыс. тонн. На промысле трески добыто около 10 тыс. тонн (+4 тыс. тонн), объем освоения пикши увеличился на 0,75 тыс. тонн – до 2,4 тыс. тонн.

В Западном бассейне рыбаки наловили 1,4 тыс. тонн, это на 39,8% меньше, чем на отчетную дату 2019 г. Шпрота поймали 0,6 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 0,63 тыс. тонн. Балтийской сельди добыто 0,84 тыс. тонн (-0,29 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне уловы составили 3 тыс. тонн - на 74% больше результата за аналогичный период 2019 г. Промысел хамсы принес 2,9 тыс. тонн (+1,64 тыс. тонн), тюльки - 30 тонн (+30 тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки освоили 0,51 тыс. тонн кильки. В 2019 г. на эту дату лов еще не велся.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда добыли в общей сложности 9 тыс. тонн. Это на 15% ниже уровня прошлого года.

Fishnews