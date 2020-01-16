16 января 2020 года

Ямальским КМНС увеличили квоту на сиговых

В 2020 г. представителям коренных малочисленных народов Севера, проживающим на территории ЯНАО, разрешено добыть 180 тонн сиговых рыб. По данным регионального депагропрома, на одну заявку в среднем приходится 400 кг «белой» рыбы.

Квота на вылов сиговых видов рыб – чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди – для ямальских КМНС на 2020 г. составит 180 тонн. Это на 30 тонн больше, чем в прошлом году, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

По итогам заявочной кампании для осуществления рыболовства в традиционных целях квоты предоставлены 2263 заявителям из числа коренных малочисленных народов Севера и их общин. По информации регионального департамента агропромышленного комплекса, в среднем на одного заявителя приходится 400 кг «белой» рыбы.

Другие виды рыбы, в том числе щуки, налима, язя, представители КМНС смогут ловить в том объеме, который был указан ими в заявка, – до 1500 кг на человека.

«Квота дает право представителям коренного населения добывать рыбу в местах традиционного проживания без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу водных биоресурсов. Но при этом они должны соблюдать правила рыболовства, направленные на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб», – подчеркнул замдиректора департамента Вячеслав Жедулев.

Он подчеркнул, что для получения квоты, необходимо подать заявку в департамент АПК. Иначе вылов будет считаться браконьерским.

Fishnews