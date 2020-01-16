16 января 2020 года

Минсельхоз ответил на вопросы о земле для рыбоводов

В этом году вступил в силу федеральный закон, который должен обеспечить получение земли для хозяйств аквакультуры. Порядок предоставления участка предусмотрен статьями 39.14 и 39.15 Земельного кодекса, сообщили в Минсельхозе России.

Напомним, что согласно федеральному закону от 27 декабря 2019 г. № 502 предприятие, которое занимается товарной аквакультурой на основании договора пользования рыбоводным участком, может получить землю без торгов. В этом случае договор на земельный участок заключается на срок действия договора на РВУ.

Также предусматривается возможность использования земель без предоставления земельных участков и установления сервитута для возведения некапитальных строений, сооружений для товарной аквакультуры.

О деталях нового регулирования Fishnews рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства. Как сообщили в ведомстве, реализация закона предусматривает издание двух нормативно-правовых актов. Это приказ Минсельхоза России «О признании утратившими силу особенностей использования земель для целей аквакультуры (рыбоводства), утвержденных приказом Минсельхоза от 6 апреля 2015 г. № 129» и приказ Минэкономразвития «О внесении изменений в перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 г. № 1».

Порядок предоставления земельного участка прописан в статье 39.14 и в статье 39.15 Земельного кодекса (предварительное согласование предоставления земельного участка).

«Рыбоводное хозяйство (заявитель) обращается в уполномоченный орган, который занимается земельными и имущественными вопросами, с заявлением о предоставлении в аренду необходимого земельного участка. В случае если такой участок не образован, то сначала проводится процедура подготовки схемы расположения земельного участка», – отметили в пресс-службе.

Fishnews