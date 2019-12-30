30 декабря 2019 года

Рыбоводам упростили доступ к берегу

Вышел федеральный закон, который призван упростить рыбоводам получение земельных участков вблизи акваферм. Правовой акт вступит в силу в январе.

Опубликован федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 502 «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Совет Федерации одобрил закон 23 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно закону, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без торгов (то есть без конкурсов или аукционов) с лицом, осуществляющим товарную аквакультуру, на основании договора пользования рыбоводным участком. При этом договор аренды земельного участка заключается на срок пользования рыбоводным участком.

Кроме того, закон дает право на использование земли или земельных участков без предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства некапитальных строений и сооружений для осуществления аквакультуры. Для этого необходимо разрешение уполномоченного органа.

Новый закон, по общим правилам, вступит в силу с 8 января.

Fishnews