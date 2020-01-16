16 января 2020 года

Потепление в западных регионах угрожает рыболовам-любителям

МЧС России предупреждает: в европейской части страны из-за теплой погоды лед на водных объектах рыхлый, непрочный. Чаще всего трагедии случаются с детьми и рыбаками, отмечают спасатели.

По данным Росгидромета и Росводоресурса, наличие тонкого льда и почти его отсутствие наблюдается на севере Центрального федерального округа (Тверская, Ярославская, Костромская области); на территории Северо-Западного федерального округа (Вологодская, Ленинградская области, Республика Карелия); Приволжского федерального округа (Нижегородская область, северная часть Кировской области) и Пермского края.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. «Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи едва замерзших водоемов без присмотра родителей, а также рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – безответственное поведение людей, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения, а также излишняя самоуверенность», - рассказали Fishnews в пресс-службе МЧС России.

Спасатели обращают внимание: для выхода одного человека на лед он должен быть толщиной не менее 7 см; при пешей переправе - 15 см; для проезда автомобилей – не менее 30 см.

При вынужденном переходе водоема необходимо придерживаться проложенных троп или лыжни. Запрещается проверять прочность льда ударом ноги и выходить на него в темное время суток и при плохой видимости, напоминает МЧС.

Fishnews