17 января 2020 года

Районы промысла прошли проверку на безопасность

По итогам 2019 г. основные районы добычи водных биоресурсов, где работают российские рыбаки, подтвердили ветеринарную безопасность. Исследованные образцы уловов соответствовали требованиям по большинству показателей.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) подвел итоги мониторинга ветеринарной безопасности районов добычи водных биоресурсов в 2019 г. По данным выборки из системы «Веста», всего за год выполнено 24247 лабораторных исследований уловов ВБР, из них 23115 – проведено в отношении промысловой рыбы и 1132 – в отношении нерыбных объектов промысла. Уловы тестировались по химико-токсикологическим и паразитологическим показателям, а также на выявление заразных, в том числе особо опасных, болезней рыб.

Лабораторным исследованиям подвергались образцы водных биоресурсов из 104 промысловых районов (водоемов): 69,7% – морские акватории и 30,3% – внутренние водоемы. Более половины всех исследований (56,11%) пришлось на Дальневосточный бассейн, где добывается свыше 60% всей российской рыбы и морепродуктов.

Анализ результатов лабораторных исследований показал, что в целом добываемые водные биоресурсы соответствуют требованиям к их безопасности в ветеринарном отношении, сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП. Уровни содержания загрязняющих веществ в образцах в большинстве случаев не превышали предельно допустимых концентраций.

Среди загрязнителей чаще всего присутствовали мышьяк (78 случаев) и ртуть (19 случаев). Причем ртуть находили только в уловах из внутренних пресноводных водоемов, в то время как почти все случаи превышения ПДУ мышьяка приходились на морские районы, чаще всего – на Северный бассейн.

Гораздо чаще в образцах встречались паразиты (940 случаев). «Каждый второй образец рыбы заражен различными гельминтами», – говорится в результатах мониторинга. В этом плане самыми «богатыми» оказались морские районы Дальневосточного бассейна (81,3%), особенно Охотское море.

«В целом прогноз эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного состояния районов добычи (вылова) водных биоресурсов можно считать благоприятным. Отсутствие выявлений болезней ВБР на протяжении всего года свидетельствует о стабильности эпизоотической ситуации и благополучии среды обитания», – отметили в НЦБРП.

Fishnews