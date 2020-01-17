17 января 2020 года

Чилийский кижуч прорывался в Россию сквозь огонь

В Большом порту Санкт-Петербург специалисты Россельхознадзора приостановили партию кижуча из Чили - 22,5 тонны. По данным ведомства, коробки оказались обгоревшими, рыба - порченой, груз отправили обратно.

Замороженная рыба следовала в адрес московской компании. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в ходе ветконтроля специалисты ведомства почувствовали запах гари от продукции. При досмотре были обнаружены обгоревшие коробки, а упакованная в них рыбная продукция оказалась с явными признаками недоброкачественности и порчи.

Грузополучателя уведомили о выявленном нарушении. Принято решение о возврате товара.

Fishnews