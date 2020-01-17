17 января 2020 года

Рыбакам рассказали, как обозначать в ССД отпущенный улов

ЦСМС проинформировал о кодах списания рыбной продукции для использования в судовых суточных донесениях – о выпущенных запрещенных объектах, молоди, «неодуемых», которые не укладываются в норму прилова.

Информация дается в соответствии с обращениями пользователей водных биоресурсов, а также в соответствии с письмом управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства от 14 января 2020 г. № У02-62.

Как сообщили Fishnews в Центре системы мониторинга рыболовства и связи, для использования в ССД видам списания рыбной продукции присвоены следующие коды ОСМ:

– выпущено в естественную среду обитания при добыче запрещенных видов водных биоресурсов (выпуск в естеств. среду при добыче запрещенных видов ВБР) – код 9;

– выпущено в естественную среду обитания при превышении прилова ВБР, не достигших минимального промыслового размера (выпуск ВБР, не достигш. миним. пром. разм, при превыш. прилова) – код 10;

– выпущено в естественную среду обитания при превышении разрешенного прилова ВБР, общий объем которых не устанавливается и для которых правилами рыболовства установлен промысловый размер (выпуск в ест. сред. ВБР неОДУ при превыш. прил. с уст. пром. разм.) – код 11.

Fishnews