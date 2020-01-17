17 января 2020 года

Обитателей бурятской реки сгубило золото

В Бурятии оштрафовали работника, изменившего естественное русло реки для добычи золота. Это вмешательство привело к загрязнению водного объекта и гибели «краснокнижных» биоресурсов.

Уголовное дело возбудили по признакампреступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод и изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам). Государственное обвинение поддержал прокурор Баунтовского района.

«Работник подрядной организации, производя подготовительные работы для добычи золота, в водоохранной зоне реки Багдаринка Баунтовского эвенкийского района, используя тяжелую технику, изменил естественное русло реки. Указанное привело к загрязнению водоема и гибели водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Ущерб, причиненный преступлением, составил 63,9 тыс. рублей», - рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия.

По информации надзорного ведомства, в ходе предварительного расследования подозреваемый признал вину и возместил нанесенный ущерб. Баунтовский районный суд по ходатайству органа дознания и с учетом мнения прокурора прекратил уголовное дело и оштрафовал мужчину на 10 тыс. рублей.

Fishnews