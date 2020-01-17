17 января 2020 года

Уральским аквафермерам приготовили участки

В Свердловской области выставили на аукцион 7 участков под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Организатор - Нижнеобское теруправление Росрыболовства – принимает заявки до 19 февраля.

Согласно аукционной документации, РВУ расположены на озере, реках и Верхнетагильском водохранилище на территории городских округов Верхний Тагил, Сухой Лог, Каменский, Гаринский. Площадь предложенных акваторий – от 0,1 до 104 га, стартовые цены – от 1 тыс. до 832 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования. Торги предполагается провести 27 февраля в Тюмени.

Fishnews