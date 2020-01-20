20 января 2020 года

Электронному промжурналу добавили функций по ветсертификации

ЦСМС расширил функционал электронного промыслового журнала по оформлению электронных ветеринарно-сопроводительных документов. Интеграция систем экономит время и силы на передачу информации и обеспечивает идентичность направляемых данных, отметили в Центре.

В версии ЭПЖ «Судно» разработаны и реализованы модули «Вылов», «Транспорт» и «Продукция» (тестируется в Россельхознадзоре). Работа проведена в рамках интеграции ЭПЖ и информационной системы для ветсертификации «Меркурий».

«Таким образом, все ветеринарные сопроводительные документы при осуществлении деятельности в море будут формироваться в автоматическом режиме на основании поданных судовых суточных донесений без дополнительного входа пользователем в «Меркурий», - рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Интеграция программного обеспечения сокращает трудовые и временные затраты на передачу информации на берег и обеспечивает полную идентичность передаваемых данных, отметили в ЦСМС.

Аналогичную функцию имеет и версия ЭПЖ «Стационарный объект». Кроме того, для этой версии реализована возможность по формированию оперативной отчетности на основании суточных донесений.

Fishnews