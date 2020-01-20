20 января 2020 года

Треску Северной Атлантики может заменить тунец

К 2050 г. основным объектом промысла в Северной Атлантике вместо трески может стать синеперый тунец. Такой прогноз дает Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

Рыбаки отмечают растущую численность синеперого тунца возле Внешних Гебридских островов. Ранее тунца в этой акватории было так мало, что на добычу даже не назначалась квота, пишет шотландская газета The Herald.

По ее информации, специалисты министерства зафиксировали в Северной Атлантике увеличение запасов теплолюбивых видов рыбы, таких как европейский анчоус. Кроме того, исследования выявили локальное сокращение некоторых популяций, например европейской бельдюги, сообщает корреспондент Fishnews.

Эксперименты показали, что мальки атлантической трески страдают от окисления океана, это напрямую связывают с изменением климата. При повышении температуры воды у мальков трески отмечается более высокая смертность, чем у лаврака и сельди.

По данным министерства, потепление воды и снижение содержания в ней кислорода оказывают влияние на возраст взросления рыбы, темпы роста и максимальный размер особей.

В результате исследований в министерстве пришли к выводу, что при сохранении больших выбросов парниковых газов рыболовный сектор Великобритании может потерять в чистой стоимости 10% к 2050 г. Предполагается, что сильнее всего пострадают рыбаки Уэльса.

Fishnews