20 января 2020 года

Россия обещает сохранить курс Арктического совета

На период с 2021 по 2023 гг. Россия станет председателем Арктического совета. По словам главы МИД Сергея Лаврова, повестка дня «будет обеспечивать преемственность».

Об этом и.о. министра иностранных дел рассказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Считаю, что наша арктическая повестка дня весьма насыщена, - отметил Сергей Лавров. - Она является результатом труда большого межведомственного коллектива. Там отражены интересы нашей безопасности, судоходства, экономики, энергетики, защиты окружающей среды, прав коренных народов».

Арктический совет – одно из немногих учреждений, которое пока ограждено от идеологизации и политизации, подчеркнул глава российской дипломатии.

«Там принимаются очень важные решения по сотрудничеству в чрезвычайных ситуациях, в частности, не приведи господь, в случае разлития нефти, по научному сотрудничеству, по регулированию вылова рыбы в Северном Ледовитом океане и целый ряд других решений», - обратил внимание Сергей Лавров.

«Наша повестка дня будет обеспечивать преемственность», - заявил он. По словам главы российского МИД, конкретную повестку сформируют ближе к 2021 г. Предполагается плавно продолжать процессы, согласованные между всеми участниками в экономике, в сфере защиты климата, охраны окружающей среды в целом, а также по обеспечению условий жизни коренных народов.

Арктический совет - международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В совет входят восемь стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Специальный статус постоянных участников, дающий право принимать решения, имеют шесть организаций коренных народов. Сейчас совет возглавляет Исландия.

Fishnews