21 января 2020 года

Китай обновил списки экспортеров живого краба

Главное таможенное управление КНР опубликовало на официальном сайте обновленный список российских предприятий и судов, имеющих право поставлять в Китай рыбу и морепродукты в живом виде.

Обновленный список российских экспортеров живых объектов водного промысла 20 января появился на официальном сайте Главного таможенного управления КНР (GAСС), сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Перечень включает 122 предприятия и судна, большинство из которых поставляет на китайский рынок живого краба. Ряд компаний также имеет право на экспорт в живом виде гребешка и других моллюсков, рыбы, морского ежа, раков, креветок, осьминога, кукумарии и трепанга.

По сравнению с предыдущей версией список пополнили 23 судна и три предприятия. Шесть российских экспортеров были исключены из перечня.

Fishnews