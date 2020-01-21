21 января 2020 года

Власти уточнят список сезонных работ для налоговой отсрочки

Минсельхоз предложил актуализировать список сезонных отраслей и видов деятельности, позволяющих получать отсрочку или рассрочку по уплате налога. Изменения призваны поддержать финансовую устойчивость предприятий.

Налоговый кодекс предусматривает возможность получить отсрочку или рассрочку по уплате налога, если работа носит сезонный характер. При этом правительством утвержден специальный перечень сезонных отраслей и видов деятельности (постановление от 6 апреля 1999 № 382).

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз предложил актуализировать список – проект изменений и дополнений опубликован на сайте regulation.gov.ru.

В частности, «Выращивание прудовой товарной рыбы и рыбопосадочного материала» предполагается заменить на «Выращивание объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)».

В список планируется включить направление «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков».

Предложены и другие изменения, направленные на актуализацию перечня в сфере рыбного хозяйства.

Актуализация перечня позволит налогоплательщикам стабилизировать свою деятельность и уплатить налоги по согласованному графику, говорится в пояснительной записке к проекту.

Fishnews