21 января 2020 года

На рыбацком судне произошел пожар

В Охотском море загорелся траулер «Энигма Астралис». Судно находится на плаву, весь экипаж – 47 человек - успешно эвакуирован коллегами-рыбаками.

«Сегодня, 21 января 2020 года, около 09 ч. 20 мин. (хабаровского времени) произошло возгорание надстройки рыболовного траулера «Энигма Астралис», находящегося на промысле в акватории Охотского моря примерно в 80 милях от морского порта Магадан», - говорится в пресс-релизе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Судно приписано к порту Владивосток и принадлежит ООО «Дальневосточная промысловая компания» (Москва).

В морском спасательном подцентре Росморречфлота в Петропавловске-Камчатском Fishnews рассказали, что весь экипаж - 47 человек - эвакуирован СТРом «Юмир» на плавбазу «Всеволод Сибирцев». «Энигма Астралис» стоит на трале.

«Люди в хорошем состоянии, все здоровы. Загрязнения атмосферы и окружающей среды нет, все благополучно», - отметили в подцентре.

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык назвал координаты горящего судна: 57° 29′ 8″ с.ш. и 152° 24′ 17″ в.д.

К «Энигме Астралис» идет спасательное судно «Сибирский». Ожидается, что оно прибудет 22 января примерно к 3 часам ночи по местному времени.

По словам Владимира Бардыка, подробности о месте и площади возгорания спасатели собираются узнать у капитана «Энигмы Астралис», который вместе с экипажем эвакуирован на плавбазу.

Дальневосточная транспортная прокуратура с привлечением специалистов Ространснадзора организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции.

Fishnews