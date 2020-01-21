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Сортировка молоди осетровых рыб перед рассаживанием на НИС «Лучегорская». Фото пресс-службы ТИНРО

ТИНРО заявил о создании эффективных рыбных кормов

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) рассказали о разработках стартовых кормов для молоди лососевых и осетровых рыб. Продукты эффективнее импортных аналогов, утверждают в институте.

При создании новой рецептуры специалисты ориентировались на соответствие компонентов комбикормов естественной пище молоди в природе, отметил заведующий сектором кормов Александр Баштовой. Было разработано несколько рецептур с учетом естественных потребностей кеты и осетровых в аминокислотах, белках и пептидах. Продукцию тестировали на Лучегорской НИС (с молодью осетровых) и лососевом рыбозаводе «Вербное».

«Разработанные учеными комбикорма по всем рыбоводным показателям оказались эффективнее импортных, а их расход существенно ниже, - сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО. - При этом стоимость нового комбикорма составляет чуть более 200 рублей за 1 кг».

Технология производства не требует сложного оборудования или труднодоступных компонентов, добавили в институте. По мнению ученых, новая разработка поможет закрыть растущие потребности рыбоводства на Дальнем Востоке.

Fishnews

  • Сортировка молоди осетровых рыб перед рассаживанием на НИС «Лучегорская». Фото пресс-службы ТИНРО
  • Первый прикорм личинок кеты после заселения в акватроны на ЛРЗ «Вербное». Фото пресс-службы ТИНРО
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