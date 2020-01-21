21 января 2020 года

Море начинается с берега

В Маймаксе, у причала базы технического обслуживания Архангельского тралового флота, стоит судно «Белокаменка». Глядя на него, никак не скажешь, что ему уже 44 года, что оно уже давно не выходит в море, не ловит рыбу. Однако на его борту побывали едва ли не все моряки Архангельского тралового флота (АТФ). И не только они. Дело в том, что «Белокаменка» – это учебно-тренажерный комплекс.

Главное – безопасность

Директор комплекса Михаил Александрович Щукин трудится в АТФ вот уже 35 лет. Пришел на флот, как и все, по распределению, но в итоге связал свою жизнь с морем. О себе говорит, что был капитаном, капитаном и остается.

Содержание учебно-тренажерных судов – дело достаточно затратное. Архангельский траловый флот – единственное предприятие Северного рыбопромыслового бассейна, у которого есть свое учебно-тренажерное судно. Почему компания идет на это? Да потому, что безопасность мореплавания и выучка экипажа превыше всего. В свое время такие суда были у всех крупных предприятий для подготовки и повышения квалификации работников. А уже потом появились образовательные стандарты и образовательный бизнес.

Это направление востребовано и активно расширяется, несмотря на то, что сама научно-техническая образовательная база требует немалых вложений. Дорого обходится обслуживание судна, еще дороже – закупка оборудования для той или иной программы. Хотя все относительно: до появления «Белокаменки» работники тралового флота в течение многих лет были вынуждены ездить в Москву, Санкт-Петербург или Мурманск, зато сегодня уже Архангельск играет ведущую роль на северо-западе России по предоставлению образовательных услуг. А если учесть, что АТФ в Архангельске остается в своем сегменте монополистом, то можно представить, сколько проблем возникнет, если завтра предприятие вдруг останется без «Белокаменки» и экипажи вновь придется отправлять на обучение в соседние регионы.

Квалификацию терять нельзя…

Сегодня плавсостав, который уже работает продолжительное время, подтверждает свою компетенцию, свой диплом – это необходимо делать раз в пять лет. В этом заключается одна из основных задач учебно-тренажерного комплекса.

Что касается новичков, то если в Архангельский траловый флот приходит, к примеру, выпускник местного морского рыбопромышленного техникума и говорит, что он готовый судоводитель с дипломом, это еще не означает, что он тут же отправится в моря четвертым штурманом. Да, такой специалист уже проходил производственную практику и, несомненно, имеет часть знаний, необходимых для получения рабочего диплома. Но если он хочет получить полноценный рабочий диплом на пять лет, то должен подтвердить и те знания, которые у него уже есть.

… а получить трудно

В настоящее время многие выпускники Архангельского рыбопромышленного техникума получают дипломы без выполнения плавательного ценза. Руководство Архангельского тралового флота настаивает, чтобы за годы обучения выпускник получал дипломы матроса, моториста и имел возможность устроиться хотя бы на эти должности.

Сейчас плавательный ценз для судоводителя составляет 12 месяцев, то есть за время обучения ребята должны провести в море год. Правда, в учебных заведениях существуют и тренажеры, так называемые интегрированные мостики. Если студент прошел на них обучение, то плавательный ценз может быть уменьшен на 2 месяца.

К сожалению, на практике и 10 месяцев ценза набрать сложно. Хотя и тут все зависит от желания и заинтересованности человека. Если на флоте понимают, что студент собирается работать по специальности, то в АТФ ему всячески помогают, подтягивают необходимый плавательный ценз с тем, чтобы из-за учебной парты на предприятие пришел уже качественно обученный дипломированный специалист.

Но многие предприятия рыбопромышленного комплекса сегодня такую практику не осуществляют. Проблема еще и в том, что в большинстве случаев слушатель учебного заведения должен пройти службу в вооруженных силах. После армии молодому человеку предстоит доучиться, наплавать ценз… Останется ли у него к тому моменту желание ходить в море?

Раньше было проще

Сам капитан Щукин получил первый рабочий диплом, имея 28 месяцев плавательного ценза. Раньше было проще. Было государственное распределение: сначала на практику, потом на работу. Теперь по окончании учебного заведения выпускник сам должен решать вопрос с трудоустройством. Если, конечно, за время учебы не приглянулся какой-нибудь рыбопромышленной компании. Однако прежде, как правило, молодой специалист рос до капитана, работая на одном предприятии, то есть был все время на виду. Сейчас же один рейс студент сходил в одной компании, потом во второй, третьей. В итоге никто толком и не успел понять, какой специалист получается на выходе. К тому же намного серьезнее, по мнению моряков, был раньше и сам подход к выдаче диплома, и плавательный ценз надежнее – не 12 месяцев, а 18. То есть за три года обучения половину времени ты должен был провести в море.

Надо сказать, что вопрос о государственном распределении в наши дни периодически поднимается, но пока решения нет и близко. Хотя проблема эта действительно актуальна, особенно с учетом того, кто сегодня оказывается за партой. Если раньше учиться на морскую специальность зачастую шли те, у которых уже был накоплен необходимый ценз, то сейчас идут прямиком со школьной скамьи. А бывает и так, что за годы учебы такой студент на практике ни разу и не бывал. Приходит с учебным дипломом и еле-еле сдает на матроса, сетует Михаил Щукин.

В АТФ правила строгие

В Архангельском траловом флоте до сих пор не отменен ежегодный техминимум. В компании отмечают: если проверять компетенцию раз в пять лет, то скоро можно и забыть, что этот специалист из себя представляет. В АТФ такого нет – здесь все как на ладони.

Частые гости на «Белокаменке» – студенты рыбопромышленного колледжа. Первокурсники приходят на экскурсии, потом для них проводят занятия, каждый курс проходит тренинги. Сегодня, чтобы просто выйти на практику, студенты обязаны пройти в учебно-тренировочном комплексе две программы: начальная подготовка по безопасности и охрана судна. Без этого контроль просто не выпустит в море.

За учебный год каждый студент обучается здесь хотя бы по неделе. «Белокаменка» ведет подготовку рядовых кадров для рыбной отрасли, на это есть соответствующие лицензии. Группы, конечно, на такое обучение не набирают – просто не хватит кадров для обучения. А вот если компания берет выпускника на работу, то его обучают индивидуально. И делают это с удовольствием. Перечень программ обучения велик – есть все, что нужно моряку. Другие центры, которые ведут по 3-4 программы, могут только позавидовать. Всего учебно-тренажерный комплекс ведет обучение по сорока программам.

Сорокалетний багаж

Почему ничего не растеряли? Да потому, что не стояли на месте. В 2020 году вековой юбилей отмечает сам Архангельский траловый флот, а после этого еще одна круглая дата – 40 лет исполнится флотскому тренажерному центру. И все эти годы центр совершенствовался. Учебное судно «Белокаменка» сегодня выглядит даже лучше, чем рабочий траулер! А ведь оно много лет отходило в море: была такая серия зверобойно-рыболовных судов, которые назвали по именам поселков на побережье Баренцева моря – «Териберка», «Гремиха», «Белокаменка».

Внедрение учебных программ требует огромных усилий и времени, на каждую из них может уходить до полутора лет. Есть танкерная программа, пассажирская. Они рыбакам вроде бы и ни к чему, но в учебно-тренажерном комплексе думают иначе: совершенствоваться необходимо постоянно, чтобы на месте не стоять, развиваться и иметь возможность предлагать широкий спектр образовательных услуг. На старом багаже далеко не уедешь, вот постоянно и внедряется новое. Главное, что у руководства АТФ такие инициативы центра вызывают полное понимание, отмечает Михаил Щукин.

Трудности перехода

Столь частое упоминание студентов Архангельского морского рыбопромыслового техникума (АМРТ) предопределило нашу следующую встречу. Она происходит в здании Архангельского тралового флота, а мой собеседник – Сергей Перетягин. Официально Сергей Борисович – помощник ректора Северного арктического федерального университета (САФУ) Елены Кудряшовой и начальник Архангельского морского рыбопромышленного техникума. Но в подчинении пока – ни преподавателей, ни студентов. В распоряжении есть только небольшой кабинет в Управлении Архангельского тралового флота.

Сегодня Архангельский морской рыбопромышленный техникум – это филиал Мурманского государственного технического университета (МГТУ). «В целях создания многопрофильного образовательного кластера, осуществляющего подготовку высококвалифицированных специалистов для рыбохозяйственного комплекса Арктической зоны Российской Федерации, в составе САФУ будет создан техникум на базе того, который сейчас является филиалом Мурманского государственного технического университета. Это начинание было поддержано губернатором и правительством Архангельской области», – сообщил Сергей Перетягин на круглом столе, который прошел в Мурманске еще в апреле прошлого года. К сожалению, с того времени мало что изменилось.

Ситуация складывается почти патовая: МГТУ совсем не против передать рыбопромышленный техникум под крыло САФУ да и федеральный университет готов принять АМРТ. Но доброй воли руководства обоих вузов оказалось мало. Передачу необходимо проводить через Министерство образования и науки, а оно, похоже, не совсем понимает, что же ему делать с рыбопромышленным техникумом. Или делает вид, что не понимает…

И сегодня есть Архангельский морской рыбопромышленный техникум, являющийся филиалом МГТУ, есть два начальника – присланный из Мурманского университета кризисный менеджер Олег Заболотский, задача которого как можно быстрее передать техникум, и Сергей Перетягин, задача которого как можно быстрее техникум принять. Но пока воз и ныне там, и от этого хуже всем. И МГТУ, и САФУ, и техникуму, и его преподавателям и студентам, и Архангельскому траловому флоту, 90% работников которого – выпускники архангельского техникума. Но Москва по-прежнему безмолвствует…

Андрей ПРИВАЛИХИН, газета « Fishnews – Новости рыболовства»

Январь 2020 г.