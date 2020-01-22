22 января 2020 года

На войну с рыбным фальсификатом призывают генетику

Азово-Черноморский филиал ВНИРО (АзНИИРХ) создает генетическую базу данных для идентификации рыбной продукции. Планируется, что эта «картотека» поможет бороться с фальсификатом.

Ученые собирают информацию о генотипах объектов рыбного промысла в Азово-Черноморском бассейне, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

«Базу данных о генотипах промысловых рыб мы создаем на основе молекулярно-генетических исследований. Знание генотипов даст возможность идентифицировать не только видовую принадлежность объекта промысла, но и определять, в каком бассейне она выловлена. Работа имеет не только научное значение. В результате появится эффективный инструмент контроля качества на рынке рыбной продукции, который сделает невозможным для недобросовестных поставщиков фальсифицировать ее по происхождению», — рассказал заведующий лабораторией молекулярной генетики, физиологии и болезней рыб Леонид Бугаев.

В АзНИИРХ обратили внимание, что такая идентификация важна, когда в одних бассейнах вылов определенной рыбы разрешен, а в других — нет. Продавец браконьерской продукции не сможет заявить, что рыба выловлена в разрешенном месте: предполагается, что проверка по генетической базе точно укажет район происхождения улова.

Базу генотипов объектов рыбного промысла в Азово-Черноморском бассейне планируют создать за два года. Полученная в ходе исследований информация будет передана в том числе в международные генетические базы данных.

Fishnews