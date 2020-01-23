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Добыча олюторской сельди. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

Российский вылов держится в плюсе

К 22 января российские рыбопромышленники освоили 244,13 тыс. тонн водных биоресурсов - на 18,3%, выше уровня прошлого года. На Дальнем Востоке уловы приближаются к 200 тыс. тонн.

В Дальневосточном бассейне добыли 193,2 тыс. тонн, на 16,8% превысив результат за аналогичный период 2019 г. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, вылов минтая составил 138,3 тыс. тонн (+14,7 тыс. тонн), трески – 8,75 тыс. тонн (+3,02 тыс. тонн), сельди – 32,55 тыс. тонн (+8,4 тыс. тонн).

В Северном бассейне рыбопромышленники уловы выросли на 61,7% к уровню прошлого года, до 24,31 тыс. тонн. Трески добыто около 18,4 тыс. тонн, прибавка - 7,16 тыс. тонн. Пикши освоено 4,05 тыс. тонн, это на 1,33 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2019 г.

Промысел в Западном бассейне принес 3,45 тыс. тонн - на 100 ниже уровня прошлого года. Шпрота освоено 1,82 тыс. тонн (-0,5 тыс. тонн), балтийской сельди - 1,62 тыс. тонн (+0,46 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто около 5,6 тыс. тонн, показатель на отчетную дату 2019 г. превышен на 67%. Уловы хамсы составили 5,27 тыс. тонн, прибавка - 2,7 тыс. тонн. Тюльки поймано - 0,16 тыс. тонн (+0,14 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне выловлено 0,83 тыс. тонн кильки. В прошлом году на эту дату промысел еще не велся.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда добыли в общей сложности 16,8 тыс. тонн. Это на 12% ниже уровня прошлого года.

Fishnews

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