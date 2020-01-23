23 января 2020 года

Экспорт браконьерского краба наладили иностранцы

В городе Артеме Приморского края пограничники выявили подпольный цех по производству деликатесной продукции. Изъято около 1,3 тыс. особей краба разных видов, ущерб оценивают в сумму свыше 9,3 млн рублей.

Продукция предназначалась для поставок в Китай, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Цех находился в пункте приема металла, производство организовали двое проживающих там иностранцев. Один из них ранее привлекался к ответственности за подобное правонарушение и был оштрафован, отметили в ведомстве.

По его информации, сырье нелегальные предприниматели скупали у местных жителей. Живой краб содержался в двух бассейнах, оборудованных системами аэрации, готовая продукция складировалась в морозильные камеры. Отходы выбрасывали на улице прямо у входа.

В пресс-службе обратили внимание, что обилие заготовленной тары свидетельствовало о масштабных планах предпринимателей. Ведется разбирательство.

Fishnews