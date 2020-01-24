24 января 2020 года

Марифермеры Приморья смогут побороться за большой участок

Росрыболовство выставило на электронный аукцион рыбоводный участок в Японском море у южного побережья Приморского края. Начальная цена лота - 12,1 млн рублей, заявки принимаются до 25 февраля.

РВУ расположен вблизи поселка Южно-Морской, площадь участка составляет 1256 га, сообщает корреспондент Fishnews. По условиям торгов победителю предложат заключить договор на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Аукцион предполагается провести на площадке «РТС-тендер». Интернет-торги стартуют 4 марта.

Fishnews