24 января 2020 года

Запретная рыбалка на Туломе дорого обошлась браконьерам

В Республике Карелия вынесен приговор по уголовному делу о незаконном вылове корюшки. Двое местных жителей добывали эту рыбу неводом на реке Тулома, причинив ущерб почти на 1,5 млн рублей.

Браконьерский лов рыбоохрана пресекла 4 мая прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства. По его информации, в лодке было обнаружено 7398 экземпляров корюшки.

В теруправлении обратили внимание: согласно бассейновым правилам рыболовства, корюшку на Туломе можно ловить только на удочку (не более двух крючков).

По данным ведомства, причиненный водным биоресурсам ущерб, согласно действующим таксам, составил 1 479 600 рублей.

Питкярантский городской суд Республики Карелия признал нарушителей виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов группой лиц с причинением особо крупного ущерба). Мужчин приговорили к условным срокам и возмещению ущерба. Также суд постановил передать корюшку в теруправление Росимущества для реализации, а орудие лова уничтожить.

Fishnews