24 января 2020 года

ЕЭК определила, какую упаковку считать припасами

26 января вступит в силу решение Коллегии Евразийской экономической комиссии, определяющее критерии отнесения упаковки для рыбной продукции к судовым припасам. Это поможет исключить противоречивую правоприменительную практику, заявили в пресс-службе ЕЭК.

Таможенное оформление упаковки, используемой на судах при производстве рыбной продукции, стало одним из острых вопросов для рыбопромышленных предприятий.

В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступившем в силу с 2018 г., было предусмотрено, что Евразийская экономическая комиссия вправе определять критерии отнесения отдельных категорий товаров к припасам в зависимости от вида транспорта, которым перемещаются товары.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Решением Коллегии ЕЭК от 24 декабря 2019 г. № 224 определены критерии отнесения упаковки (укупорочных средств) и упаковочных материалов, используемых на рыбопромысловых судах при производстве рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, к товарам, используемым в качестве припасов.

Решение подготовлено по инициативе России, рассказали в пресс-службе наднационального органа ЕАЭС. После вступления в силу оно не только окажет позитивное влияние на условия предпринимательства, но и исключит противоречивую правоприменительную практику, сложившуюся в Российской Федерации, отметили в пресс-службе.

Решение Коллегии ЕЭК смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews