27 января 2020 года

Россия и Норвегия хотят сделать чище Баренцево море

В Минприроды состоялась встреча российских и норвежских экспертов по вопросам загрязнения Баренцева моря морским мусором и микропластиком. Одной из главных тем стала работа над совместным отчетом.

С российской стороны в совещании участвовали представители Минприроды, Росприроднадзора, ВНИИ Экология, Государственного океанографического института, нацпарка «Русская Арктика», Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ассоциации «Морское наследие», Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Норвежскую сторону представляли эксперты Министерства климата и охраны окружающей среды, Норвежского агентства по окружающей среде, Норвежского полярного института и Института морских исследований.

Эксперты обсудили формат совместного отчета о загрязнении Баренцева моря морским мусором и микропластиком. Основная цель этого документа - систематизация имеющихся знаний и выработка рекомендаций для решения проблемы.

На совещании выработали структуру и основное содержание отчета, определили ответственные организации и участников, наметили сроки подготовки документа, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. Стороны договорились рассмотреть проект отчета на заседании российско-норвежской рабочей группы по морской среде.

В марте стороны собираются организовать в Мурманске семинар по методологии оценки воздействия на окружающую среду и по вопросам определения видов хозяйственной и иной деятельности. Также участники совещания договорились провести очередное заседание российско-норвежской рабочей группы по морской среде в Москве осенью этого года.

Fishnews