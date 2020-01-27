27 января 2020 года

Рыбоводов Челябинской области приглашают за участками

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 26 участков для аквакультуры на реках, озерах и водохранилищах в Челябинской области. Заявки принимаются до 26 февраля.

Согласно аукционной документации, участки расположены в Каслинском, Октябрьском, Катав-Ивановском, Агаповском, Брединском, Карталинском, Саткинском, Чебаркульском, Красноармейском, Кунашакском, Троицком и Увельском районах, а также в Миасском и Копейском городских округах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, площадь предлагаемых акваторий – от 1 до 2340 га, стартовые цены – от 8 тыс. до 18,72 млн рублей. Участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного или совместного водопользования под индустриальную или пастбищную аквакультуру. Торги предполагается провести 5 марта в Тюмени.

Fishnews