27 января 2020 года

Прудам не хватило морозов

Предприятия аквакультуры обеспокоены эпизоотической ситуацией на рыбоводных водоемах в преддверии начала сезона весенних работ. Теплая и бесснежная зима в европейской части России увеличивает риск развития болезней у рыб.

Экстремально высокие температуры, которым отметилась нынешняя зима, и отсутствие снега добавили аквафермерам поводов для волнений. Какими могут быть последствия потепления для рыбоводных хозяйств в европейской части страны, Fishnews поинтересовался в Ассоциации «Росрыбхоз».

«Нас действительно тревожит эта ситуация. Во-первых, из-за тепла толком не проморожены ложа спущенных осенью прудов и других водных объектов. Во-вторых, непонятно, что будет с заполнением прудов водой весной – от Москвы и южнее нигде нет нормальных снегов. Кроме того, при температурах, близких к нулю, вода в водоемах без покрытия льдом сильнее охлаждается – сейчас доходит до 2 градусов. Переохлаждение тоже сказывается на состоянии посадочного материала и товарной рыбы, отсаженных на зимовку», – рассказал председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко.

Все эти факторы создают благоприятную обстановку для возбудителей различных заболеваний рыб, особенно опасных в начале рыбоводного периода, когда рыба и посадочный материал еще не успели окрепнуть после пересадки в пруды.

«Ожидаемое раннее начало рыбоводного сезона беспокоит рыбоводное сообщество. Об этом мы уже проинформировали Минсельхоз, обратив внимание, что при формировании и проведении противоэпизоотических мероприятий на рыбоводных объектах в текущем году необходимо учитывать все риски, – сообщил руководитель ассоциации. – Важно выполнить эту работу своевременно, чтобы у предприятий не было потерь».

Fishnews