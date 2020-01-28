28 января 2020 года

Для марикультуры Приморья приготовили участок за миллион

На электронный аукцион выставили рыбоводный участок у берегов Приморского края в Японском море. Площадь РВУ – 113,28 га, заявки можно подать до 27 февраля включительно.

Организатор торгов – Федеральное агентство по рыболовству. Как сообщает корреспондент Fishnews, аукцион запланирован на 5 мая, стартовая цена – 1,09 млн рублей.

Участок расположен в подзоне Приморье и предназначен для индустриальной или пастбищной аквакультуры с обособленным водопользованием. С победителем заключат договор на 25 лет.

Торги будут проходить на площадке «РТС-тендер».

Fishnews