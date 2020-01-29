29 января 2020 года

Сельскому хозяйству хотят помочь водорослями

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработали программу использования водорослей Дальнего Востока в кормах и удобрениях. Проект будут реализовывать совместно с сельскохозяйственной наукой.

Программа предусматривает всестороннее изучение ресурсной базы водорослей и морских трав, их добычу и переработку, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

«Для сельхозкультур водоросли являются источником органического азота, калия и других элементов. Существенную роль в повышении урожайности, особенно корнеплодов, играет йод, которым особенно богаты ламинариевые водоросли и зола из них», - рассказала заведующая лабораторией рационального использования водорослей ТИНРО Наталья Аминина.

В филиале обратили внимание, что разные виды водорослей можно использовать под разные цели, поскольку их химический состав отличается. Например, дальневосточные красные водоросли богаты белком и легкогидролизуемыми полисахаридами, фукусовые водоросли содержат много полифенолов, а морские травы отличаются высокой концентрацией полиненасыщенных жирных кислот.

По словам ученых, добавка в корма водорослей улучшает показатели роста, увеличивает количество и качество молока, мяса, яиц, благотворно влияет на здоровье и внешний вид животных.

Планируется, что к реализации программы подключатся специалисты других дальневосточных филиалов ВНИРО.

По расчетам специалистов, в итоге добыча морских водорослей и трав на Дальневосточном бассейне вырастет до 500 тыс. тонн к 2025 г. Прирост объема кормовой продукции из водорослей должен оставить порядка 350 тыс. тонн. На 150 тыс. тонн должно увеличиться производство удобрений. Доход от реализации прибавки по этим товарам оценивают примерно в 2,3 млрд рублей.

Предполагается тесное взаимодействие с сельскохозяйственной наукой. В ТИНРО прошла рабочая встреча руководства филиала с коллегами из Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА) и Межрегионального научно-производственного центра по внедрению инноваций в рыбное хозяйство (ВИРО-ДВЦ). Стороны обсудили перспективы и проблемы эффективного использования дальневосточных морских водорослей. Ректор ГСХА Андрей Комин рассказал, что академия имеет хорошую научно-производственную базу, опытные поля, коллекционный двор, а также специалистов-животноводов, ветеринаров и агротехнологов, чтобы стать площадкой для испытания таких инноваций.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместного проекта. Предполагается определить приоритетные группы животных и почв для внедрения наработок.

Fishnews

