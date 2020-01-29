29 января 2020 года

НАО полностью выбрал годовые квоты

За прошедший год рыбаки Ненецкого автономного округа добыли более 11,4 тыс. тонн водных биоресурсов. В региональном департаменте природных ресурсов, экологии и АПК отмечают, что лимиты на 2019 г. освоены в полном объеме.

Суда Ненецкого рыбакколхозсоюза выловили 11 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-центре департамента, в основном добывали треску 7,8 тыс. тонн и пикшу (2 тыс. тонн). Кроме того, траулеры союза поймали 685 тонн скумбрии и 519 тонн сельди.

На внутренних водоемах округа промышленники добыли 444 тонны. Согласно отчетам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, они ловили навагу, щуку, ряпушку, пелядь, сигов, плотву и другие виды. На Печоре осваивали семгу и горбушу.

Промышленный вылов осуществляли 74 ИП и 12 юрлиц. Департамент ранее заключил 93 договора с юридическими лицами и 386 – с предпринимателями.

Fishnews