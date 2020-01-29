29 января 2020 года

Коронавирус сокращает импорт рыбы и морепродуктов в Китай

Российские и зарубежные СМИ анализируют, как эпидемия коронавируса влияет на импорт рыбы и морепродуктов в Китае. По данным Undercurrent News, о сокращении поставок уже заявили экспортеры из Канады, Чили, Норвегии и Австралии.

Чилийские и норвежские производители лосося вынуждены перенаправлять поставки в США и Бразилию, так как китайские покупатели отменяют ранее сделанные заказы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Undercurrent News.

При этом отмечается, что за январь-ноябрь 2019 г. Китай ввез 24,4 тыс. тонн свежего атлантического лосося из Норвегии – на 83% больше, чем за тот же период 2018 г. Импорт из Чили оценивается в 23,5 тыс. тонн.

Undercurrent News также пишет о ситуации с поставками из Канады: экспортеры лобстера столкнулись с многочисленными отменами заказов или их сокращением. Ряд представителей отрасли уже заявляет о снижении из-за вспышки коронавируса закупочных цен на лобстера в Канаде.

Австралийские компании, занимающиеся экспортом лангуста, говорят о прекращении поставок в Китай начиная с минувших выходных. Сообщается, что ряд экспортеров уже вынужден прекратить закупки сырья у рыбаков и сократить переработку на своих предприятиях, чтобы справиться с ситуацией.

Fishnews