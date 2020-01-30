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Vladivostok Boat Show – традиционная выставка катеров и яхт. Фото предоставлено организаторами

Гостей Vladivostok Boat Show 2020 собираются удивить новинками

В этом году международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет с 22 по 24 мая. Организаторы обещают гостям несколько интересных премьер, которые впервые покажут широкой публике.

Подготовка к 12-й по счету выставке уже началась. Участниками Vladivostok Boat Show XII по традиции станут компании со всего Дальнего Востока, а также из Центрального, Северо-Западного федеральных округов и других российских регионов, стран АТР. Местом проведения выставки остается яхт-клуб «Семь футов».

«В 2020 году в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события», – рассказали Fishnews организаторы.

Гостям продемонстрируют катера и яхты до 70 футов от российских и зарубежных верфей. В этом году на выставке будут представлены новые модели и проверенная классика.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку нужно заполнить регистрационную форму.

Выставкой Vladivostok Boat Show ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. По данным организаторов, в прошлом году в выставке участвовало более 50 компаний из России и других стран АТР. За три дня выставку посетило около 5 тыс. человек.

Информационный партнер Vladivostok Boat Show – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Vladivostok Boat Show – традиционная выставка катеров и яхт. Фото предоставлено организаторами
  • Выставка ежегодно открывает яхтенный сезон на Дальнем Востоке. Фото предоставлено организаторами
  • Vladivostok Boat Show – статусное событие в жизни города. Фото предоставлено организаторами
  • На выставке гостям демонстрируют не только катера и яхты. Фото предоставлено организаторами
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