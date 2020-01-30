30 января 2020 года

Мелкому рыболовству и аквакультуре посвятят 2022 год

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2022 г. Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры. Ведущая роль в проведении МГКРА отведена Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Проведение МГКРА–2022 – это важный акт признания миллионов тружеников, занятых в маломасштабном рыболовстве и аквакультуре, и работников мелких предприятий рыбной отрасли», – сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО.

В организации подчеркнули, что мелкие рыбаки и аквафермеры вносят свой вклад в достижение нулевого голода, снабжая миллиарды людей здоровой и питательной пищей.

По мнению организации, маломасштабное рыболовство и аквакультура заслуживают внимания уже потому, что это важнейшие источники средств к существованию миллионов жителей планеты. К тому же эти направления рыбного хозяйства играют важную роль в ответственном управлении ресурсами и поддержании здоровья экосистем, отметили в ФАО.

Fishnews