30 января 2020 года

Азовскому и Черному морям приготовили программу съемок

В 2020 г. АзНИИРХ планирует выполнить ряд экспедиций по оценке состояния рыбных запасов и экосистем Черного и Азовского морей. Кроме того, сотрудники института проведут исследования на водохранилищах юга России и соленых озерах Крыма.

Программа исследований включает учетные рейсы в морских акваториях Азово-Черноморского бассейна. На май запланированы ихтиопланктонная и зоопланктонная съемки в Таганрогском заливе, в июне, августе и сентябре – этапы учетной лампарной ихтиопланктонной и зоопланктонной съемок в Азовском море. В мае–июне и сентябре пройдут учетные траловые съемки в российском секторе Черного моря.

Для оценки запасов донных рыб в Азовское море отправятся экспедиции в июле и октябре. Закроет сезон в этом районе учетная траловая съемка по оценке запасов пиленгаса в ноябре–декабре.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ), в этом году много внимания уделят состоянию популяций водных биоресурсов во внутренних водных объектах рыбохозяйственного бассейна. Научные работы будут организованы на водохранилищах Ростовской области (Веселовском, Пролетарском, Ново-Манычском), Краснодарского края (Крюковском), Адыгеи (Октябрьском и Краснодарском), Ставропольского края (Волчьи ворота, Чограйском, Заливе Строй-Маныч и на озере Мокрая Буйвола).

Сотрудники филиала также проведут исследования в Калмыкии на озере Лысый лиман и на внутренних соленых водоемах Крыма — Айгульском, Кирлеутском, Круглом, Ярылгач, Джарылгач, Ойбурском, Соленом, Малом Ялы-Майнакском, Большом Ялы-Майнакском, Акташском, Киркояшском.

Полученные результаты позволят ученым обосновать величины промысловых запасов и рекомендованные объемы добычи водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне на ближайшие два года.

Fishnews