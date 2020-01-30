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Бизнесу готовят «умную» таможню

В 2021 г. планируется завершить реформирование таможенной службы, сообщил в Совете Федерации глава ФТС Владимир Булавин. В стратегии развития на ближайшие десять лет предлагается предусмотреть переход от электронной таможни к интеллектуальной.

Таможенная служба проходит через самое масштабное за последние годы реформирование. Об этом руководитель ФТС Владимир Булавин заявил на правительственном часе в Совете Федерации.

Реформа предполагает существенное сокращение и укрупнение мест таможенного декларирования. «Весь его объем сосредоточится в 16 центрах электронного декларирования, расположенных на государственных площадях. Ранее их было более 600, и все они, как правило, находились в зданиях, принадлежащих бизнесу», – рассказал глава Федеральной таможенной службы.

Сейчас, по словам Владимира Булавина, функционирует 12 центров, в этом году будут созданы еще четыре электронные таможни с центрами электронного декларирования.

«В 2021 году мы планируем завершить реформу», – отметил глава ведомства.

Первый опыт работы центров он оценил положительно. По словам руководителя ФТС, удается в том числе повышать результативность контроля, добиться большего единообразия в принятии решений, разорвать личный контакт между выпускающими инспекторами и участниками ВЭД, существенно снизить коррупционные риски.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в презентации, которую Владимир Булавин представил на заседании Совета Федерации, перечислено 16 ЦЭД:

– Приволжский в Нижнем Новгороде,

– Уральский в Екатеринбурге,

– Северо-Кавказский в Минеральных Водах,

– Владивостокский,

– Новороссийский,

– Калининградский,

– Сибирский в Красноярске,

– Балтийский,

– Московский областной,

– Акцизный специализированный,

– Авиационный,

– Энергетический,

– Центральный в Москве,

– Дальневосточный во Владивостоке,

– Северо-Западный в Санкт-Петербурге,

– Южный в Ростове-на-Дону.

Глава ФТС также рассказал о подготовленном проекте Стратегии развития таможенной службы до 2030 г. Главный вектор в ней – переход от электронной таможни к интеллектуальной.

«Умная» таможня, по замыслам властей, должна быть незаметной для добросовестного бизнеса и эффективной для государства.

Как отметил руководитель ведомства, планируется «научить» информационные системы не только накапливать и передавать информацию, но и обрабатывать большие данные, решать нелинейные задачи в многомерном пространстве и в итоге принимать юридически значимые решения. Один из основных проектов – модель интеллектуального пункта пропуска, с безостановочным перемещением безрисковых товаров.

Fishnews

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