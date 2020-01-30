Бизнесу готовят «умную» таможню
В 2021 г. планируется завершить реформирование таможенной службы, сообщил в Совете Федерации глава ФТС Владимир Булавин. В стратегии развития на ближайшие десять лет предлагается предусмотреть переход от электронной таможни к интеллектуальной.
Таможенная служба проходит через самое масштабное за последние годы реформирование. Об этом руководитель ФТС Владимир Булавин заявил на правительственном часе в Совете Федерации.
Реформа предполагает существенное сокращение и укрупнение мест таможенного декларирования. «Весь его объем сосредоточится в 16 центрах электронного декларирования, расположенных на государственных площадях. Ранее их было более 600, и все они, как правило, находились в зданиях, принадлежащих бизнесу», – рассказал глава Федеральной таможенной службы.
Сейчас, по словам Владимира Булавина, функционирует 12 центров, в этом году будут созданы еще четыре электронные таможни с центрами электронного декларирования.
«В 2021 году мы планируем завершить реформу», – отметил глава ведомства.
Первый опыт работы центров он оценил положительно. По словам руководителя ФТС, удается в том числе повышать результативность контроля, добиться большего единообразия в принятии решений, разорвать личный контакт между выпускающими инспекторами и участниками ВЭД, существенно снизить коррупционные риски.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в презентации, которую Владимир Булавин представил на заседании Совета Федерации, перечислено 16 ЦЭД:
– Приволжский в Нижнем Новгороде,
– Уральский в Екатеринбурге,
– Северо-Кавказский в Минеральных Водах,
– Владивостокский,
– Новороссийский,
– Калининградский,
– Сибирский в Красноярске,
– Балтийский,
– Московский областной,
– Акцизный специализированный,
– Авиационный,
– Энергетический,
– Центральный в Москве,
– Дальневосточный во Владивостоке,
– Северо-Западный в Санкт-Петербурге,
– Южный в Ростове-на-Дону.
Глава ФТС также рассказал о подготовленном проекте Стратегии развития таможенной службы до 2030 г. Главный вектор в ней – переход от электронной таможни к интеллектуальной.
«Умная» таможня, по замыслам властей, должна быть незаметной для добросовестного бизнеса и эффективной для государства.
Как отметил руководитель ведомства, планируется «научить» информационные системы не только накапливать и передавать информацию, но и обрабатывать большие данные, решать нелинейные задачи в многомерном пространстве и в итоге принимать юридически значимые решения. Один из основных проектов – модель интеллектуального пункта пропуска, с безостановочным перемещением безрисковых товаров.
Fishnews