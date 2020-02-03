03 февраля 2020 года

Рыболовы вновь «скрестят удочки» на Сахалине

Девятые соревнования по зимней рыбалке «Сахалинский лед» состоятся 22 февраля в традиционном месте – устье реки Найба. Призовой фонд составляет 500 тыс. рублей.

Открытые состязания по подледному лову наваги проводятся ежегодно с 2012 г. Организаторы – правительство региона и областное агентство по рыболовству, активное содействие оказывают рыбохозяйственные ассоциации и союзы.

«Сахалинский лед» давно уже перестал быть сугубо региональным мероприятием. В празднике азарта участвуют представители других дальневосточных регионов, а также Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Хакасии, Крыма.

Как сообщили Fishnews в агентстве по рыболовству Сахалинской области, нынешние соревнования традиционно пройдут в два этапа: командный зачет и «Рыбацкий биатлон». Те, чьи уловы будут самыми тяжелыми, получат денежные призы. Призовой фонд составляет 500 тыс. рублей, предусмотрено 12 призовых мест, 7 экстраноминаций.

Узнать информацию о мероприятии и зарегистрировать команду можно на сайте http://sakhice.ru/.

Ежегодно в соревнованиях принимают участие любительские детские команды. В отдельной номинации соревнуются и люди с ограниченными возможностями.

Fishnews