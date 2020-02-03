03 февраля 2020 года

Браконьерские сайты прикрыли прокуроры Забайкалья

Сотрудники прокуратуры Забайкальского края за год добились блокировки более 50 сайтов с запрещенной информацией. На этих ресурсах предлагались к продаже «краснокнижная» рыба и запрещенные орудия лова.

Так, прокурор Дульдургинского района установил, что на ряде сайтов размещалась информация о дистанционной продаже стерляди. В суд было направлено заявление о признании информации запрещенной.

«Не оставлено без внимания прокуроров размещение в сети интернет информации об изготовлении запрещенных орудий лова и их реализации», – сообщили Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства.

Меры реагирования приняли прокуроры Акшинского, Александрово-Заводского, Чернышевского, Дульдургинского, Оловяннинского, Тунгокоченского, Улетовского районов, Железнодорожного, Черновского районов Читы, Балейский и Петровск-Забайкальский межрайонные прокуроры. В результате, по информации ведомства, был ограничен доступ к 55 сайтам.

Fishnews