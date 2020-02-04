04 февраля 2020 года

Рыбаки Новгородской области подвели итоги

За прошлый год промысловики Новгородской области добыли более 2 тыс. тонн рыбы. Более половины предприятий вели лов на озере Ильмень.

Промышленным выловом в области занимаются 54 хозяйствующих субъекта, из них 28 ведут промысел на Ильмене. Семь предприятий имеют цеха по вялению и копчению, рассказали Fishnews в пресс-центре регионального правительства.

Промышленное рыболовство на Ильмене ведется как с маломерных судов – традиционных самодельных сойм и мотоневодников, так и без них – с использованием мереж, ставных сетей, снетковых ризцов. Основные промысловые объекты озера - лещ, синец, щука и судак (до 70% уловов). Добываются также плотва, окунь, чехонь.

Кроме того, промысел ведут на малых водоемах в Боровичском, Мошенском, Хвойнинском, Валдайском районах. Основу уловов составляют лещ (22-25%), плотва (20-22%), синец (12-15%). Доля судака – не более 3%, щуки – не более 12-16%. В общей сложности на малых озерах и реках добывается около 10% от всего регионального вылова.

Fishnews