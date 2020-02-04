04 февраля 2020 года

Коронавирус принес проблемы рыбным экспортерам Вьетнама

От вспышки коронавируса в Ухане пострадает вьетнамско-китайская торговля рыбой и морепродуктами, заявил министр сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама Нгуен Суан Куонг.

По его словам, наибольшие проблемы возникнут с поставками продукции сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства. Глава ведомства отметил, что китайский рынок – важнейший для аграриев Вьетнама. К 4 февраля на северной границе с КНР скопилось 333 контейнера с вьетнамскими продуктами, пишет Viet Nam News.

По информации издания, китайские импортеры отложили получение вьетнамских рыбы и морепродуктов до 9 февраля или до тех пор, пока власти КНР не сделают дополнительных заявлений. Ранее пропускные пункты между двумя странами были закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю, сообщает корреспондент Fishnews.

Замминистра производства и торговли Вьетнама Тран Куок Кхань заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса наносит серьезный урон экономике страны, в том числе транспорту, туризму, ретейлу, рынку акций и логистике. Министерство рекомендует компаниям республики постараться перенаправить товарные потоки на другие рынки. Однако вьетнамский сельскохозяйственный бизнес имеет выраженную сезонность, поэтому найти новые рынки в короткие сроки будет достаточно сложно, отмечает Viet Nam News.

Вице-председатель Народного комитета приграничной провинции Лангшон Нгуен Конг Чыонг рекомендовал бизнесу и ассоциациям минимизировать экспорт продукции.

Fishnews

