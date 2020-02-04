04 февраля 2020 года

Полторы тонны браконьерского омуля «приплыли» к полицейским

В Иркутской области сотрудники полиции и Россельхознадзора задержали 1,5 тонны запрещенного к обороту байкальского омуля. Рыбу обнаружили в остановленном микроавтобусе, ущерб оценили примерно в 22 млн рублей.

Машину остановили в селе Еланцы, водитель и пассажир не смогли объяснить происхождение рыбы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, предположительно груз направлялся из поселка Хужир Ольхонского района в Иркутск для реализации.

По информации ветеринарного ведомства, в пластиковых контейнерах и полимерных мешках находилось более 6 тыс. омулей. Рыночная стоимость перевозимой рыбы – около 1 млн рублей. Предварительные исследования показали, что эндемика добыли сетями в акватории Байкала.

Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.8. КоАП РФ за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции и оштрафовали. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Fishnews