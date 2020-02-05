05 февраля 2020 года

Аквафермерам Кубани помогут модернизировать производства

Из бюджета Краснодарского края в этом году планируют выделить 30,5 млн рублей на субсидии для рыбоводных предприятий. Поправками в краевой закон об аквакультуре расширены направления господдержки.

«Появились мероприятия, направленные на техническое перевооружение и модернизацию рыбоводной инфраструктуры, мелиоративные работы на прудах, содержание маточного поголовья рыб. Кроме того, господдержку можно получить на приобретение рыбоводного оборудования и на развитие аквафермы по производству товарной рыбы», – рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации, за прошедший год на Кубани произвели 21,6 тыс. тонн товарной рыбы. Это на 1,9 тыс. тонн больше, чем в 2018 г. Общий объем субсидий краевого бюджета на поддержку рыбохозяйственного комплекса тоже составил 30,5 млн рублей.

Fishnews