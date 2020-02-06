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Воды заповедника «Курильский» и заказника «Малые Курилы» мониторят как само учреждение, так и пограничники. Фото Федора Лябгаева

Нарушителей в заповедных водах Курил отслеживают дистанционно

Акватории заповедника «Курильский» и заказника «Малые Курилы» мониторят как само учреждение, так и пограничники. С декабря следить за прибрежьем ООПТ стали и с помощью программы «Морской портал».

Территория заповедника «Курильский» состоит из трех кластеров – двух на Кунашире и одного на островах Малой Курильской гряды – Демина и Осколках. Заказник «Малые Курилы» (в административном подчинении «Курильского») расположен на большей части Шикотаны и остальных островах Малой Курильской гряды с прилегающими к ним скалами, банками, рифами и одномильной акваторией.

Положение о морской охранной зоне заповедника запрещает нахождение в ней плавучих сооружений (любых судов и плавботов). В федеральном заказнике «Малые Курилы» запрещены проход и стоянка судов и других плавучих средств без согласования с заповедником, кроме особых случаев, предусмотренных положением. Заход в акваторию заказника по штормовым условиям требует уведомления.

Нахождение судов и приписанных к ним маломерных плавсредств в этих акваториях (за исключением укрытия от шторма, а также вынужденного транзитного прохода между островами) квалифицируется как административное правонарушение по статье 8.39 КоАП РФ («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»).

Заповедник ведет дистанционный мониторинг судов. Также отдел охраны «Курильского» возбуждает административные дела о нарушениях в акваториях по материалам, направленным пограничниками. За год общая сумма наложенных штрафов по таким совместным делам составила 985 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

С декабря 2019 г. для дистанционного мониторинга морской охранной зоны и акватории заказника стали использовать сервис «Морской портал».

«Система в режиме реального времени отображает местоположение судов и автоматически уведомляет о нарушении границ указанных акваторий. Это позволяет использовать данную информацию для возбуждения административных дел», – рассказал о нововведении директор заповедника Александр Кислейко.

Fishnews

  • Воды заповедника «Курильский» и заказника «Малые Курилы» мониторят как само учреждение, так и пограничники. Фото Федора Лябгаева
  • Онлайн-слежение за судами через «Морской портал». Изображение предоставлено пресс-службой заповедника
  • Корабль береговой охраны ФСБ России и задержанная японская шхуна в Южно-Курильской бухте. Остров Кунашир, январь 2020 г. Автор фото Федор Лябгаев
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