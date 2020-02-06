06 февраля 2020 года

АзНИИРХ получил нового главу

Руководителем Азово-Черноморского филиала ВНИРО стал Ефим Кожурин. Прежний глава АзНИИРХ Николай Господарев назначен советником директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Нового руководителя коллективу АзНИИРХ представили 5 февраля. Ефим Кожурин подчеркнул, что видит свою главную задачу в развитии научного потенциала, материально-технической базы, углублении контактов с научными и образовательными учреждениями в целях подготовки кадров, совершенствовании деятельности научно-исследовательских баз филиала.

Николай Господарев заверил, что на новом посту будет оказывать всемерную помощь Азово-Черноморскому филиалу, его новому руководителю.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, Ефим Кожурин родился 17 октября 1980 г. в Ростове-на-Дону. В 2002 г. окончил Ростовский государственный университет по специальности «Биология». Имеет юридическое образование.

Трудовую деятельность начал в 2002 г. инженером, затем младшим научным сотрудником в АзНИИРХ. В течение 10 лет находился на государственной и муниципальной службе в комитете по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Ростовской области, управлении животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области. Имеет классный чин референта государственной гражданской службы Ростовской области 1 класса.

В 2016 г. Ефим Кожурин вернулся к научной деятельности. Работал заместителем директора Краснодарского филиала ВНИРО, заведующим Азово-Донским отделом государственного мониторинга водных биоресурсов, а затем начальником службы государственного мониторинга водных биоресурсов и среды их обитания АзНИИРХ. В 2017 г. возглавил Керченский филиал института. С октября 2019 г. занимал должность первого заместителя руководителя Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Fishnews