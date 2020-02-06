06 февраля 2020 года

Рыбоводам Астраханской области предлагают 21 участок

Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 21 рыбоводный участок в Астраханской области. Заявки принимаются до 3 марта.

Согласно аукционной документации, участки площадью от 0,1 га до 280 га расположены на озерах и ильменях, реках и ерике, сообщает корреспондент Fishnews. Территориально РВУ относятся к Икрянинскому, Красноярскому, Володарскому, Приволжскому, Харабалинскому, Ахтубинскому, Наримановскому, Лиманскому и Камызякскому районам.

Одни акватории предназначены для пастбищного рыбоводства, другие – для индустриального. Участки предоставляются в пользование на 25 лет на условиях обособленного водопользования. Стартовые цены лотов – от 1 тыс. до 2,1 млн рублей. Аукцион предполагается провести 11 марта в Астрахани.

Fishnews